У Лаврова запропонували Держдепу пошукати інформацію в соцмережах про Ердогана, а не про операцію РФ у Сирії

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Нам часто кажуть, коли ми питаємо про те, де ж ви черпаєте відомості, які ви постійно ставите в докір Росії, зокрема, по лінії Держдепартаменту США, нам говорять про те, що «це все знаходиться у інтернеті, в соціальних мережах», - сказала Захарова.

Офіційний представник МЗС РФ звернула увагу, що зараз у соцмережах є велика кількість матеріалів ЗМІ, які говорять про залучення сім'ї президента Туреччини Тайіпа Ердогана в нафтовий бізнес з терористами.

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«Чому ж ви це не цитуєте? Чому ви не піднімаєте ці питання?» - сказала вона

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада президент Росії Володимир Путін звинуватив Туреччину в закупівлі нафти у бойовиків «Ісламської держави».

«Росія давно фіксувала поставки нафти в Туреччину з районів Сирії, які перебувають під контролем терористів», - заявив він.

У свою чергу Ердоган заявив, що Туреччина не купує нафту у терористів "Ісламської держави", твердження про те, що Анкара підтримує терористів, вимагають доказів.