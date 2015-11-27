У Сальвадорі єпископа позбавили сану за педофілію
08:51, 27 листопада 2015Світ
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Римсько-католицька церква в Сальвадорі відсторонила від сану єпископа, звинувативши його в сексуальній нарузі над дівчинкою.
Сальвадорський єпископ позбавлений сану за наругу над дівчинкою в 1980-х / REUTERS
Як передає BBC, церква заявила, що нині 77-річний Хесус Дельгадо займався насильством протягом восьми років в 1980-х роках.
При цьому було заявлено, що священик розкаявся і хотів би зустрітися зі своєю жертвою, щоб попросити пробачення. Зараз жінці 42 роки, але на момент вчинення наруги їй було від 9 до 17.
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Єпископ Дельгадо відомий в Центральній Америці. Він був близьким другом і біографом архієпископа Оскара Ромеро, вбитого під час громадянської війни в Сальвадорі у 1980 році.
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