У Сальвадорі єпископа позбавили сану за педофілію

Як передає BBC, церква заявила, що нині 77-річний Хесус Дельгадо займався насильством протягом восьми років в 1980-х роках.

При цьому було заявлено, що священик розкаявся і хотів би зустрітися зі своєю жертвою, щоб попросити пробачення. Зараз жінці 42 роки, але на момент вчинення наруги їй було від 9 до 17.

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Єпископ Дельгадо відомий в Центральній Америці. Він був близьким другом і біографом архієпископа Оскара Ромеро, вбитого під час громадянської війни в Сальвадорі у 1980 році.