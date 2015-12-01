ЗМІ: Розвідка США займеться оцінкою політичних розправ у РФ та експорту "русской весны"

Про це повідомляє РБК.

Конгрес США вимагатиме від директора Національної розвідки провести «оцінку використання політичних вбивств як форми державної політики Росії», йдеться в несекретній версії законопроекту про фінансування американської розвідки на наступний фінансовий рік, голосування по якому в палаті представників очікується найближчими днями.

Згідно з документом директор Національної розвідки США повинен надати протягом 180 днів з дня набрання чинності законом оцінку розвідувального співтовариства про використання «політичних вбивств» за період з 1 січня 2000 року. Ця оцінка повинна включати список російських політиків, бізнесменів, дисидентів, журналістів, діючих або колишніх держслужбовців, глав іноземних держав, іноземних політичних діячів, іноземних журналістів, членів некомерційних організацій та інших осіб, які, на думку американської розвідки, нібито було вбито агентами російських спецслужб.

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Крім того, відповідним комітетам конгресу повинні бути надані наступні дані щодо кожної особи зі списку убитих: країна, де було вчинено вбивство; спосіб вбивства; задіяні у вбивстві особи і організації, а також інша необхідна інформація.

За останні 15 років офіційне звинувачення у вбивстві співробітникам російських спецслужб було висунуто тільки в одному випадку. У 2004 році в Катарі були засуджені двоє росіян, яких місцева влада назвали співробітниками ГРУ. За версією слідства, вони підірвали одного з лідерів чеченських сепаратистів Зелімхана Яндарбієва, який проживав у цій країні в еміграції.

У випадку із загибеллю колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка британські влади, підозрюють у його вбивстві росіян Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна, не говорять публічно про причетність російських спецслужб.

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В історіях вбивства журналістки Анни Політковської, опозиційного політика Бориса Нємцова і аудитора Сергія Магнітського офіційні претензії Заходу до російським властям стосуються неефективних процедур розслідування та/або судового розгляду.

У законопроекті конгресу про фінансування розвідки є ще два пункти, що належать до Росії. В одному з них йдеться про ракетний комплекс Club-K, який призначений для розміщення в стандартному контейнері для морських перевезень. Американські законодавці просять розвідку повідомити, якщо стане відомо, що комплекс поставлений до ЗС Росії або ж переданий іншій державі.

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В іншому пункті міститься запит про звіт на тему фінансування Росією політичних партій і НКО в пострадянських країнах та Європі в період з 1 січня 2006 року. Зокрема, директора Національної розвідки просять вказати, в якій країні, яку організацію фінансувала конкретна спецслужба, а також оцінити можливі цілі цього фінансування, серед яких виділені підрив політичних засад; нейтралізація системи ПРО США і НАТО; нейтралізація енергетичних проектів, які можуть представляти альтернативу російським поставкам.

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Конгрес також має намір попросити американську розвідку провести оцінку збитку від кібератак; розрахувати суму коштів, отриманих Іраном після скасування санкцій, і манеру їх використання; регулярно надавати дані щодо числа іноземних бойовиків, які прибувають до Іраку і Сирії і залишають ці країни.