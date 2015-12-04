США запросили Нідерланди приєднатись до бомбардувань ІДІЛ

Нідерланди отримали від США офіційне запрошення приєднатись до бомбардувань терористичного угруповання "Ісламська держава".

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Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс, передає "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання NRC.nl.

За словами Берта Кундерса, в офіційному запиті йшлося про "посилення боротьби проти ІДІЛ". Голова МЗС Нідерландів зазначив, що боротьба проти "Ісламської держави" може бути дуже тривалою, порівнюючи її з восьминогом, який всюди виставляє свої щупальця.

"Це може стати боротьбою цілого покоління", - сказав міністр.

Деталі пропозиції він розкривати не став, проте відомо, що США хочуть, щоб голландські F-16, які вже працюють в Іраку, здійснювали бомбардування і в Сирії.

Голова МЗС Голандії відзначив, що уряд з усією серйозністю ставиться до цієї пропозиції і має зважити нові можливості.

Як повідомлялося, 3 грудня до ударів по позиціях ІДІЛ у Сирії приєднались британські ВПС.