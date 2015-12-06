Проросійський депутат Європарламенту затриманий у Цюриху при спробі зняти €350 мільйонів

Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец, передає DW.

"Швейцарська влада поінформувала нашого посла про те, що Рансдорф був випущений з-під варти, тому, я думаю, зараз він, можливо, перебуває на шляху додому", - заявила представник МЗС Чехії.

Вона зазначила, що політик не зв'язувався з посольством Чехії в Швейцарії, і тому міністерство не може повідомити жодних інших деталей.

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Пізніше глава чеської комуністичної партії Войтех Філіп зажадав пояснень від Рансдорфа, від якого досі не було жодних коментарів. Філіп припустив, що інцидент може бути пов'язаний з пошуком власників (або їхніх спадкоємців) так званих "сплячих" рахунків у швейцарських банках, які були відкриті заможними євреями під час нацистської диктатури.

При цьому лідер комуністів наголосив, що Рансдорф поїхав у банк "не за завданням партії".

Варто зазначити, що Рансдорф є одним із чеських лідерів, які в травні заблокували процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Також він вважає неправильною позицію Євросоюзу, відповідно до якої санкції можуть вплинути на Росію, і вона змінить свою політику щодо України.