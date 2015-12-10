У США запропонували новий план боротьби проти бойовиків "Ісламської держави"
07:14, 10 грудня 2015Світ
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Сенатори США від Демократичної партії представили новий план боротьби проти "Ісламської держави" (ІД).
REUTERS
Зокрема, даний план передбачає посилення авіаударів по позиціях ІД, введення санкцій для блокування банківських транзакцій, заборону на купівлю зброї для людей, які підозрюються у причетності до тероризму і реформування програми безвізового режиму, пише ZN.ua з посиланням на Reuters.
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Також, згідно з повідомленням, пропонується створити стабілізаційний фонд для Йорданії і Лівану з метою допомоги сирійським біженцям залишатися недалеко від своєї країни, а також заснувати новий підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки, який займався б запобіганням "доморощеного екстремізму".
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