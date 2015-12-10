Сирійська опозиція висунула свої умови мирних переговорів

У підсумковій заяві опозиціонерів за підсумками конференції в Ер-Ріяді противники Асада закликали ООН змусити сирійського президента скасувати смертні вироки, винесені опозиціонерам, випустити політичних в'язнів і допустити гуманітарні конвої до тих районів Сирії, де вони необхідні, передає РБК з посиланням на Reuters.

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Сирійська опозиція хоче, щоб Асад залишив посаду глави Сирії на початку перехідного періоду.

Противники чинної сирійської влади закликають до створення у Сирії світської держави, в якій не було б дискримінації за національною, релігійною або статевою ознакою. Опозиціонери також хочуть провести реформи в армії і спецслужбах.

Раніше учасники міжнародних переговорів щодо Сирії, які відбулися 14 листопада у Відні, домовилися провести вибори в Сирії за півтора року. Згідно з повідомленням, при цьому перехідний уряд має бути сформований протягом півроку, а в цей час буде готуватися нова конституція країни.