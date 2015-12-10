Росія відповіла на звинувачення Грузії у вторгненні вертольота РФ у повітряний простір

Представник відомства Конашенков заявив, що протягом останньої доби над територією, що прилягає до грузинського кордону, російські військові вертольоти жодних польотів не виконували, передає ТАСС.

"Не випадково звинувачення представників грузинського військового відомства протягом усього минулого дня навіть приблизно не вказували місця порушення повітряного простору Грузії", - зазначив він.

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При цьому Конашенков рекомендував грузинським колегам, "перед тим, як наступного разу робити гучні заяви, спиратися на дані об'єктивного контролю і, зокрема, радіолокаційних засобів".

Раніше сьогодні Грузія заявила про вторгнення російського військового вертольота у свій повітряний простір. Це сталося в «зоні конфлікту», міноборони Грузії не уточнює, де саме, але, ймовірно, у Південній Осетії.

«Через кілька хвилин російський військовий вертоліт залишив повітряний простір, повернувшись за «лінію окупації», – зазначили в грузинському військовому відомстві.