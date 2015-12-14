В Аргентині 41 жандарм загинув при падінні на автобусі у яр

15:24, 14 грудня 2015
Світ
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41 людина загинула в аварії автобуса жандармерії в аргентинській провінції Сальта.

аргентина автобус жандармы / twitter.com/movilerossalta

Як повідомляє місцевий телеканал TN, колона з трьох машин пересувалася по мосту через яр.

Зазначається, що ще близько десятка людей отримали різні травми і були доставлені в лікарні. У рятувальних роботах брали участь жандарми, які перебували в двох інших автобусах.

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Аварія сталася приблизно о 2 годині ранку за місцевим часом.

За словами місцевого журналіста, причиною падіння автобуса могла стати технічна несправність.

аргентина автобус жандармы / twitter.com/miguelverdun

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