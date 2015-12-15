Влада США буде вивчати акаунти в соцмережах при видачі віз - Держдеп

Це підтвердив офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі на брифінгу в понеділок, передає Лента.ру.

За його словами, до кожної заявки чиновники будуть підходити вибірково, в індивідуальному порядку. При цьому таку роботу буде здійснювати не тільки Держдепартамент, але і Департамент внутрішньої безпеки.

Кірбі зазначив, що при цьому багато людей маскують свою ідентифікаційну інформацію в соцмережах, наприклад, використовуючи псевдоніми. Вони можуть виставити налаштування приватності, що співробітник консульства не зможе ознайомитися із вмістом персональної сторінки.

Читайте такожУ Франції розглядають можливість блокування Tor і публічних мереж Wi-Fi - ЗМІ

Питання про можливу додаткову перевірку активності претендентів на американську візу в соціальних мережах було поставлене у зв'язку з розслідуванням масового розстрілу в Каліфорнії. Підозрювані в цьому злочині — етнічні пакистанці Сайед Різван Фарук і його дружина Ташфин Малік. Фарук народився у США в родині етнічних пакистанців, Малік, чиї батьки також пакистанці, зросла в Саудівській Аравії. У 2014 році вона переїхала в США за шлюбною візою.

Безпосередньо перед розстрілом Малік написала в Facebook пост з вихвалянням ватажка терористичного угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. Крім того, як пише Los Angeles Times, Малик у 2012 і 2014 роках відправила через Facebook два особистих повідомлення, що призначалися вузькій групі її пакистанських друзів, де висловлювала підтримку ідей джихаду і заявляла, що має намір «одного разу приєднатися до боротьби».