Держдеп продовжив рекомендації не відвідувати окупований Крим і Донбас
07:31, 15 грудня 2015Світ
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Державний департамент рекомендував громадянам Сполучених Штатів утриматися від поїздок в окуповані частини Донбасу і Крим.
REUTERS
Про це йдеться в опублікованій заяві.
"Ситуація в Україні непередбачувана і може швидко змінюватися. Громадянам США в Україні варто уникати великого натовпу або бути готовими не виходити на вулицю в разі ескалації протестів або демонстрацій", - йдеться в повідомленні.
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У Держдепартаменті нагадали також, що на Донбасі американців можуть викрасти озброєні бойовики, а також попередили - в Україну не можна заїхати з боку Росії з окупованих територій Донбасу - тільки через законні пункти пропуску.
Державний департамент США застерігає американців від поїздок до Криму і на Донбас
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