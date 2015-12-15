Держдеп продовжив рекомендації не відвідувати окупований Крим і Донбас

Про це йдеться в опублікованій заяві.

"Ситуація в Україні непередбачувана і може швидко змінюватися. Громадянам США в Україні варто уникати великого натовпу або бути готовими не виходити на вулицю в разі ескалації протестів або демонстрацій", - йдеться в повідомленні.

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У Держдепартаменті нагадали також, що на Донбасі американців можуть викрасти озброєні бойовики, а також попередили - в Україну не можна заїхати з боку Росії з окупованих територій Донбасу - тільки через законні пункти пропуску.