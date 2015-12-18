Знову Держдеп в усьому винен: Маккейн розкритикував Керрі за проросійську риторику

Політик в ефірі телеканалу Fox News розкритикував адміністрацію Білого дому і особисто главу Держдепартаменту за проросійську риторику, повідомляє Lenta.ru.

«Це чудові коментарі від держсекретаря Керрі, які я чув у своєму житті: тепер ми не повинні позбавлятися від (президента Сирії) Башара Асада, з росіянами все нормально, ми збираємося порозумітися з Володимиром Путіним», - зазначив Маккейн на висловлювання дипломата.

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Крім того, політик критично висловився на адресу команди американського лідера Барака Обами за поступки Москві при зіткненнях з інтересами Вашингтона на міжнародній арені. «Це таке пособництво Путіну, якого я не бачив ні при якому іншому президенті», - підкреслив сенатор.

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Маккейн також іронічно висловився про заочний діалог між претендентом на посаду президента США Дональдом Трампом і російським лідером. «Це шлюб, укладений на небесах», - зіронізував він. У четвер, 17 грудня, Путін після великої прес-конференції висловив думку, що американський мільярдер є «абсолютним лідером президентської гонки», повідомляв ТАСС. Бізнесмен оцінив цей вислів як «комплімент від чоловіка, якого поважають не тільки в своїй країні, але і за її межами».