Винищувачі НАТО знову перехопили військовий літак Росії біля кордонів Латвії

Винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили біля кордонів Латвії військовий літак Росії.

"Повітряна поліція НАТО 19 грудня в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем неподалік від кордону Латвії ідентифікувала і перехопила Іл-20, що належить російській армії", - повідомляють Національні збройні сили Латвії в Twitter.

Air Policing jets on 19 DEC in international airspace above the Baltic Sea near LV border identified RU AF 1x Il-20. — NBS (@Latvijas_armija) 19 декабря 2015

При цьому повітряний простір жодної з країн Балтії порушено не було.

Військова активність збройних сил Росії в Європі послідувала за анексією Криму і початком збройного конфлікту в Україні, оскільки країни ЄС і НАТО висловили підтримку Україні, пише ZN.UA.

Згідно з даними НАТО, в 2014 році літаки НАТО піднімалися в повітря на перехоплення російських літаків в три рази частіше, ніж роком раніше.

У 2015 році "брязкання зброєю" біля кордонів НАТО з боку РФ не припинилося - країни Північної Європи регулярно повідомляють про провокації російських військових літаків. У зв'язку зі сплеском активності авіації РФ в Балтійському регіоні Латвія, Литва і Естонія прийняли рішення посилити військову співпрацю і збільшити фінансування повітряної поліції НАТО в три рази.

Крім того, в НАТО за півроку нарахували 250 перехоплень російських літаків над Європою. Це найбільша кількість за аналогічний період з моменту закінчення холодної війни.