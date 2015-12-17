Біля кордонів Латвії винищувачі НАТО перехопили російський літак

"Повітряна поліція НАТО 17 грудня в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем неподалік від кордону Латвії ідентифікувала і перехопила Ан-72, що належить російської армії", - повідомляють Національні збройні сили Латвії в Twitter.

При цьому повітряний простір жодної з країн Балтії порушено не було, пише DT.UA.

Військова активність збройних сил Росії в Європі послідувала за анексією Криму і початклм збройного конфлікту в Україні, так як країни ЄС і НАТО висловили підтримку Україні.

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Згідно з даними НАТО, в 2014 році літаки НАТО піднімалися в повітря на перехоплення російських літаків в три рази частіше, ніж роком раніше. У 2015 році "брязкання зброєю" біля кордонів НАТО з боку РФ не припинилося - країни Північної Європи регулярно повідомляють про провокації російських військових літаків.

Тому Латвія, Литва та Естонія прийняли рішення посилити військову співпрацю і збільшити фінансування повітряної поліції НАТО в три рази.

Крім того, в НАТО за півроку нарахували 250 перехоплень російських літаків над Європою. Це найбільша кількість за аналогічний період з моменту закінчення холодної війни.