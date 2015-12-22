У США підтвердили загибель шістьох військових в Афганістані

Напередодні терорист-смертник, що пересувався на мотоциклі, привів у дію вибуховий пристрій біля воріт авіабазі в Баграмі - найбільшої бази коаліційних сил в Афганістані, повідомляє tvrain.ru з посиланням на Washington Post. У зону ураження потрапили американські військові і афганські поліцейські, які патрулювали периметр.

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Відповідальність за напад вже взяли на себе бойовики руху «Талібан». Одночасно бойовики повідомили про успішний наступ біля міста Сангін в провінції Гельменд.

В цьому році в Афганістані загинули 25 військових сил НАТО на чолі з США. Протягом п'яти років кількість загиблих щорічно знижується.