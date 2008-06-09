Обама здатний врятувати економіку США (опитування)

Згідно з результатами опитування, проведеного центром Pew Research наприкінці травня, 51 відсоток виборців вважає, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Барак Обама здатний поліпшити економічну ситуацію в США, пише The Wall Street Journal.

Про суперника Обами республіканця Джона Маккейне те саме сказали 36 відсотків виборців. При цьому 13 відсотків опитаних вважають, що це не до снаги нікому з кандидатів, або так і не змогли визначитися.

Економічна політика залишається найголовнішим для виборців пунктом передвиборчих програм кандидатів. Її назвали дуже важливою 88 відсотків опитаних. Війну в Іраку вважають дуже важливим питанням 72 відсотки американців.

Серед тем, які хвилюють американців менше, ніж економіка, але більше, ніж війна в Іраку - освіта, охорона здоров`я, ситуація на ринку праці та енергетика. У травні в США був зафіксований найвищий за останні два десятиліття рівень безробіття - 5,5 відсотка.

66 відсотків виборців вважають, що наступний президент США повинен більше концентруватися на внутрішніх проблемах країни, і лише 22 відсотки вважають зовнішню політику важливішою.

Лента.ру