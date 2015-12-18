РосТБ анонсувало "викривальний" фільм про "замовника" антикорупційного розслідування Навального Браудера
НТВ у п'ятницю, 18 грудня, покаже фільм під назвою "Браудер і Ко" голову інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.
Про це повідомляється на сайті російського телеканалу.
"Хто такий Вільям Браудер? Співробітник іноземних спецслужб, аферист міжнародного масштабу і ляльковод російської опозиції. "Браудер і Ко" - дивіться у програмі "ЧП. Розслідування" на НТВ", - йдеться у повідомленні.
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Раніше УНІАН повідомляв, що скандальний російський генпрокурор Юрій Чайка вважає, що організатором фільму-розслідування про бізнес його синів є глава фонду Hermitage Capital Браудер.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.