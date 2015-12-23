Прем'єр Грузії подав у відставку

Про це він заявив сьогодні на надзвичайному брифінгу в адміністрації уряду, передає Грузія Онлайн.

Прем'єр подякував своїм соратникам по коаліції, членам уряду і своїй сім'ї.

"Я покидаю сьогодні цю посаду, але залишаюся вірним солдатом нашої країни", - заявив Гарібашвілі.

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Згідно Конституції Грузії, у разі відставки прем'єр-міністра всьому складу уряду автоматично припиняються повноваження і вони стають виконуючими обов'язки.

Після відставки прем'єра парламентська більшість має назвати кандидата в прем'єр-міністри та подати президентові протягом одного тижня. Не пізніше 7-денного терміну президент повинен назвати кандидата на пост прем'єр-міністра і представити на затвердження парламенту. Потім кандидат у прем'єр-міністри повинен вибрати кандидатів у міністри і скласти урядову програму, після чого він ознайомить з нею парламент. Після цього почнеться процедура оголошення довіри новому складу уряду.