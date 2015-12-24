"Голлівуд нервово курить збоку": Навальний підрахував прибуток, який приніс фільм про генпрокурора Чайку

Про це Олексій Навальний заявив у своєму блозі.

«Чайка» принесла нам 3 075 000 рублів одноразових пожертвувань. 654 людини підписались на щомісячні внески до фонду на суму 425 тисяч рублів. Таким чином, можна сказати, що спійманий на корупції генпрокурор Російської Федерації Чайка приніс нам 3 500 000 рублів», - написав політик, зазначивши, що на виробництво фільму у ФБК пішло 250 тис. руб.

«Голлівуд нервово курить з боку», - зазначив Навальний.

Борець з корупцією підкреслив, що гроші підуть на подальшу діяльність фонду, і зазначив, що для ФБК особливо важливі щомісячні пожертви, які дозволяють прогнозувати і планувати бюджет».

Читайте такожМедведєв позбувся статусу політика номер два на РосТБ, поступившись місцем Лаврову

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступником генпрокурора Ольгою Лопатіної інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.

Сам генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.