Франція забезпечує близько 20% авіаударів міжнародної коаліції по ІД - французький адмірал

Про це в інтерв'ю телеканалу BFM-TV заявив адмірал Рене Жан Криньола, командувач французької військово-морської групи, передає ТАСС.

"Літаки Франції з авіаносця Charles de Gaulle щодня здійснюють удари по позиціях бойовиків... Ці удари дають свої результати. В даний час Франція здійснює майже 20% ударів коаліції", - сказав адмірал.

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Він повідомив, що французькі ВПС підтримують "дії сухопутних сил", як це було "під час нещодавньої битві за визволення міста Рамаді в Іраку". "Також виконано завдання зі збору розвідданих, як це відбувається в Сирії. Все це необхідно для розширення масштабів військових операцій проти угруповання ІД і в Сирії, і в Іраку", - зазначив Криньола. За його словами, "в даний час загони ІД відступають, особливо на території Іраку".

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