Адвокат сім'ї Нємцова про "замовника" вбивства за версією СК РФ: у нього не було ні мотивів, ні грошей

У Руслана Мухудінова, якого СК РФ назвав замовником і організатором вбивства Бориса Нємцова, не було особистих мотивів для скоєння злочину. Представник сім'ї опозиціонера Вадим Прохоров не згоден із цією заявою слідчого комітету Росії і має намір відповідним чином реагувати, коли отримає необхідні документи.

Читайте такожВбивство Нємцова: фігурантам справи висунули остаточне обвинувачення

"Мухудінов є одним з організаторів, причому найнижчої ланки. Він був водієм Руслана Геремеєва, у нього немає ні особистих мотивів, ні грошей для організації вбивства. Назвати водія замовником – те ж саме, що назвати ним стрілочника", — цитують Прохорова "РИА Новости".

Прохоров раніше заявляв, що наполягає, щоб обвинувачення пред'явили й іншому офіцеру "Півночі" Руслану Геремееву, місцезнаходження якого слідством не встановлено.

Нагадаємо, сьогодні СК РФ заявив, що має намір виділити в окреме провадження кримінальну справу проти Руслана Мухудінова, якого назвав замовником вбивства Нємцова.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо: він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.

Слідство прийшло до висновку, що вбивство опозиційного російського політика Бориса Нємцова ніяк не пов'язане з його політичною та державною діяльністю.

Руслан Мухудінов були особистим водієм командира роти "Півночі" Руслана Геремеєва. Передбачуваний виконавець вбивства політика — Заур Дадаєв — у своїх свідчення заявляв, що злочин було скоєно на прохання якогось Русіка. СК РФ однозначно ідентифікував Русіка як Руслана Мухудінова. Після цього він був оголошений в оперативний розшук, але знайти його так і не вдалося.