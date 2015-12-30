Парламент Грузії підтримав Ґіорґі Квірікашвілі в якості нового прем’єра

За це проголосували 86 депутатів, проти були 28, повідомляє Радіо Свобода.

У новому уряді тільки одна зміна порівняно з попереднім: посаду міністра закордонних справ обійняв Міхеїл Джанелідзе, який досі був першим заступником голови МЗС.

Призначення нового прем’єра і уряду має ще формально затвердити президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.

Виступаючи в парламенті перед голосуванням, у понеділок, 28 грудня, Квірікашвілі пообіцяв продовжити курс нинішньої владної коаліції «Грузинська мрія» на зближення з Заходом і водночас на відновлення відносин із Росією, зруйнованих війною Москви проти Тбілісі 2008 року, за результатами якої Росія окупувала грузинські сепаратистські регіони Абхазію й Південну Осетію, при цьому формально визнавши їх за «незалежні держави».

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Він підтвердив, що метою Грузії є повне членство в Європейському союзі і НАТО і при цьому «прагматична й миролюбна політика» щодо Росії, яка, зі свого боку, мала б визнати суверенітет і територіальну цілісність Грузії, – з метою зменшити загрози курсові Тбілісі з боку Москви.

48-річний Ґіорґі Квірікашвілі, який має освіти лікаря і економіста-фінансиста, раніше деякий час також був міністром економіки Грузії.

Попередній прем’єр-міністр Грузії, 33-річний Іраклі Ґарібашвілі несподівано оголосив про свою відставку минулого тижня, 23 грудня, не пояснивши причин.