РФ оголосила про пом'якшення візового режиму з Грузією

"Коментар про заходи щодо візової лібералізації для громадян Грузії" опублікований на офіційному сайті відомства.

Зокрема, росіяни зняли обмеження, яке дозволяло відмовляти в багаторазових візах тим, у кого немає родичів на території РФ.

"У контексті триваючого процесу нормалізації російсько-грузинських відносин... громадянам Грузії будуть оформлятися ділові, робочі, навчальні та гуманітарні візи будь-якої кратності, а також приватні візи незалежно від наявності спорідненості між запрошуючим і запрошуваним", - йдеться в повідомленні.

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У МЗС РФ окремо заявили що "не виключають надалі запровадження безвізового режиму на основі взаємності". Як відомо, Грузія дозволяє росіянам в'їзд на свою територію строком до 90 днів без віз.

Варто підкреслити, що нові візові правила будуть застосовані вже наступного дня після заяви МЗС.

18 грудня Євросоюз прийняв рішення про готовність Грузії до запровадження безвізового режиму; очікується, що на практиці ці правила запрацюють з квітня наступного року.

МЗС РФ між тим не визнає зв'язок між цими рішеннями.