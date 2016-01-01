В Єгипті 18 осіб загинули внаслідок аварії річкового порома

Як повідомляє "Сіньхуа", інцидент стався 31 грудня в провінції Кафр-еш-Шейх приблизно в 140 кілометрах на північ від Каїра

Зазначається, що судно курсувало між містами провінцій Кафр-еш-Шейх і Бухейра. На борту перебували 22 людини.

Читайте такожНе менше 34 осіб загинули при аварії порома на Філіппінах

Причина події поки не встановлена. Серед версій називаються перевантаження і погані погодні умови. В районі місця події триває пошуково-рятувальна операція.

У липні 2015 року в Єгипті через зіткнення суден на Нілі загинула 31 людина.

Найчастіше інциденти з судами відбуваються в цій країні через недостатнє технічне обслуговування, нехтування правилами безпеки, в тому числі членами екіпажів.