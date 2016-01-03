З'явилося відео наслідків пожежі у хмарочосі в Дубаї

04:10, 03 січня 2016
Світ
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З'явилося відео з хмарочоса Address Downtown Hotel у місті Дубаї, в якому 31 грудня сталася пожежа.

REUTERS

2 січня компанія-власник хмарочоса, який згорів за кілька годин до початку новорічного феєрверку в Дубаї, пообіцяла відновити його до колишнього стану.

Раніше УНІАН повідомляв, що одна людина загинула уналідок тисняви під час евакуації з охопленого вогнем готелю-хмарочосу в Дубаї. Також повідомлялося про 16 постраждалих.

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Нагадаємо, що в дубайському готелі Address Downtown Hotel спалахнула пожежа. Про причини пожежі, що охопила хмарочос майже повністю, поки нічого не відомо.

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