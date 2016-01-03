Президент Ірану засудив погром у посольстві Саудівської Аравії в Тегерані

"Дії радикалів в Тегерані і Мешхеді, в результаті яких було завдано шкоди посольству і консульству Саудівської Аравії, ні в якому разі не можуть бути виправдані. Більше того, вони псують імідж Ісламської Республіки Іран", — йдеться в заяві на офіційному сайті президента, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожВерховний лідер Ірану передрік "божественну відплату" Саудівській Аравії за страту шиїтського проповідника

Роухані також звернувся до міністра внутрішніх справ з проханням залучити до співпраці судові органи країни і міністерство розвідки і національної безпеки, щоб встановити особи нападників і залучити їх до суду.

Крім того, президент засудив страту шиїтського проповідника. "Я засуджую цей нелюдський крок, який суперечить правам людини і ісламським цінностям, і співчуваю родині шейха Німра, богословам і всім мусульманам", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 2 грудня міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.

Кара священнослужителя викликала масові протести.