Розвідка Туреччини попередила про підготовку бойовиками ІД терактів у країнах Європи

Згідно з даними турецької розвідки, 5 бойовиків "Ісламської держави" проникли на територію Європи з фальшивими паспортами і планували провести одночасні атаки напередодні Нового року, передає "112 Україна" з посиланням на Hurriyet.

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Зазначається, що терористи збиралися влаштувати теракти у церквах різних міст Європи і місцях, призначених для відпочинку і розваг.

За інформацією видання, Туреччина повідомила про можливість терористичних атак також Франції, Австрії, Італії і Бельгії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив про нові можливі в європейських країнах терористичні атаки «Ісламської держави». За словами Вальса, бойовики готують теракти «у Франції та інших європейських країнах».