Прем'єр-міністр зізнався французам, що загроза терактів у країні все ще існує
Влада Франції заявила, що не знає точно, чи активні все ще групи, які безпосередньо причетні до організації атак.
Група терористів, причетна до організації терактів у Парижі, може бути все ще активною.
Про це заявив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс, повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.
"Ні, ми не можемо так говорити. Французам потрібна правда: загроза все ще існує", - відповів він на запитання, чи загроза стала меншою, враховуючи загибель організатора терактів Абдельхаміда Абауда.
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"Ми не знаємо, чи групи, що прямо причетні до організації атак, все ще активні. Ми можемо тільки уявляти", - заявив Вальс.
"Ця загроза буде тривалою та стійкою", - наголосив французький прем'єр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час поліцейської спецоперації в Сен-Дені у середу було вбито організатора терактів в Парижі Абдельхаміда Абауда.