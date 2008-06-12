Росія планує збільшити внесок у розвиток Севастополя
19:30, 12 червня 2008Світ
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Про це повідомив міністр закордонних справ
|Сергій ЛАВРОВ
"Керівництво Російської Федерації, флоту та Міністерства оборони робить внесок у розвиток інфраструктури міста Севастополя, і наявні плани передбачають збільшення цього внеску", - сказав Лавров.
Він повідомив, що 14 червня до Севастополя для участі в святкуванні ювілею міста поїде російська високопоставлена урядова делегація.
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