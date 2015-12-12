В Міжнародному кримінальному суді стежать за розслідуванням катастрофи MH17

Про це під час спілкування з журналістами повідомив речник Міжнародного кримінального суду (International Crime Court, ICC) Фаді Ель Абдалла (Fadi El Abdallah), відповідаючи на запитання УНІАН.

"У попередньому вивченні сказано, що Офіс прокурора також пильно стежитиме за поступом у національному та міжнародному розслідуваннях щодо збитого рейсу МН-17. Будь-який ймовірний злочин у контексті цієї ситуації також може бути включений в аналіз офісу", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можливе у цьому випадку відкриття кримінального провадження, Абдалла констатував, що з цього приводу рішення ухвалюватиме прокурор.

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"По-перше, треба почати з того, чи це є злочином, який підпадає під юрисдикцію суду, чи він може бути кваліфікований як геноцид, злочин під час війни чи злочин проти людства, чи він вчинений на території країни, яка є членом Суду чи визнала юрисдикцію Суду - багато є питань, і зараз в мене немає на них відповіді", - пояснив речник МКС.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

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Голова Радбезу Нідерландів заявив, що в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.

У Нідерландах триває окреме кримінальне розслідування, яке покликане виявити конкретних винуватців авіакатастрофи. До цього процесу залучені слідчі з Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України.

13 жовтня 2015 р. заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що заяви Росії щодо залучення Міжнародного кримінального суду для розслідування катастрофи «Боїнг-777» є некоректними, розглядається варіант створення гібридного трибуналу.

За її словами, ані Україна, ані Росія, ані Малайзія не є сторонами МКС, тому заяви Росії щодо залучення суду до розслідування катастрофи є нонсенсом.