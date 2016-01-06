США поки не підтверджують випробування водневої бомби в Північній Кореї

Влада США поки не може підтвердити дані про випробування водневої бомби, проведене в КНДР, передає Reuters.

«Зараз ми не можемо підтвердити ці заяви, в той же час ми засуджуємо будь-яке порушення резолюцій Ради Безпеки ООН», — повідомив представник національної ради з безпеки при Білому домі Нед Прайс.

Вашингтон підкреслює необхідність дотримання Пхеньяном міжнародних угод.

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Раніше влада КНДР офіційно заявила про проведення успішного випробування водневої бомби.

В середині грудня 2015 року лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що у Північній Кореї є технології, які дозволяють створити водневу бомбу для захисту власного суверенітету.