США поки не підтверджують випробування водневої бомби в Північній Кореї
Раніше влада КНДР офіційно заявила про проведення успішного випробування водневої бомби.
Влада США поки не може підтвердити дані про випробування водневої бомби, проведене в КНДР, передає Reuters.
«Зараз ми не можемо підтвердити ці заяви, в той же час ми засуджуємо будь-яке порушення резолюцій Ради Безпеки ООН», — повідомив представник національної ради з безпеки при Білому домі Нед Прайс.
Вашингтон підкреслює необхідність дотримання Пхеньяном міжнародних угод.
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Раніше влада КНДР офіційно заявила про проведення успішного випробування водневої бомби.
В середині грудня 2015 року лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що у Північній Кореї є технології, які дозволяють створити водневу бомбу для захисту власного суверенітету.