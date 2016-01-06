Обвинувачені у вбивстві Нємцова двічі намагалися розправитися з ним - ЗМІ

У цей нещасливий день політик теж міг уникнути загибелі, передає Росбалт, якому вдалося ознайомитися з усіма свідченнями Заура Дадаєва і Анзора Губашева, в тому числі зробленими ними на відеокамеру.

Обвинувачені у вбивстві Бориса Нємцова розповіли, що аж до 7 січня 2015 року (в цей день був розстріл редакції «Шарлі Ебдо») вони ще сумнівалися, чи варто здійснювати напади на політика. А з цієї дати і до 27 лютого, коли було скоєно злочин, вони двічі намагалися розправитися з Нємцовим, але цьому заважали різні обставини.

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"Бачили Нємцова три рази до 27 лютого. Проте на відстані, не в межах досяжності, яка дозволяла здійснити злочин", — поскаржився Губашев під час допиту.

Дадаєв додав, що два рази він хотів почати стрілянину по Нємцову, але не склалося. "Було багато народу, пізній вечір. В результаті ми нічого не зробили, залишили, пішли. Просто не встигли. Ну, народу багато було", — розповів на допиті Заур.

Видання зазначає, що уникнути загибелі політик міг і 27 лютого. В цей день обвинувачені довгий час не могли знайти Нємцова і вже збиралися йти.

"Ми вже вирішили піти додому, потім говоримо: постоїмо ще півгодини. Стояли. Стояли. І тут я його побачив", — розповів Дадаєв. Коли Заур йшов по Замоскворецькому мосту за Нємцовим і Ганною Дурицькою, він ще роздумував, чи відкривати стрілянину поруч з Кремлем. Але тут трапилася снігоприбиральна машина, яка могла заглушити звуки пострілів. Питання було вирішене на користь вбивства.

Нагадаємо, в кінці грудня слідство висунуло остаточне звинувачення Зауру Дадаєву, Шадиду Губашеву, Хамзату Бахаєву і Тамерлану Ескерханову у справі про вбивство політика Бориса Нємцова.