Вбивство Нємцова: фігурантам справи висунули остаточне обвинувачення

Обвинувачення в остаточній редакції висунуто чотирьом фігурантам справи, повідомили ТАСС захисники.

"Наразі слідчий продовжує зачитувати обвинувачення", - повідомив адвокат одного з обвинувачених.

Зазначається, що звинувачення висунуто за пунктами "ж" та "з" ч. 2 ст. 105 КК РФ ("Вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою з корисливих мотивів або за наймом").

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Адвокат ще одного фігуранта справи - Анзора Губашева - перебуває у відрядженні, тому його підзахисному обвинувачення буде висунуто пізніше.

У свою чергу адвокат Шамсудин Цакаєв, що представляє інтереси ймовірного кілера Заура Дадаєва, заявив, що слідство вважає, що вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова не пов'язане з його висловлюваннями про карикатури Charlie Hebdo, передає РИА Новости.

"Ми вивчаємо обвинувачення в остаточній редакції, в ньому йдеться, що вбивство скоєно за наймом, версії помсти за висловлювання про карикатури Charlie Hebdo у фінальній редакції немає", - сказав захисник.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії слідчий комітет має намір виділити в окреме провадження кримінальну справу проти Руслана Мухудинова. Цю людину називають замовником і організатором вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова