У Лівії смертник атакував тренувальний табір поліції: щонайменше 65 загиблих і більше 100 поранених

У місті Злітен на заході Лівії в результаті нападу на тренувальний центр поліції Аль-Джафал загинули, за різними даними, від 50 до 65 осіб. Про це з посиланням на місцеві видання повідомляє ВВС.

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За даними лівійських медіа, під час атаки велика кількість правоохоронців були за межами будівлі центру – займалися фізичними вправами на вулиці. Як повідомляє ВВС з посиланням на місцеве агентство The Lana, жертвами вибуху, який було чути в 60 кілометрах від місця події, стали не менше 50 осіб, 127 отримали поранення. Лікарні міст Тріполі і Мизрата переведені на екстрений режим роботи.

Пізніше представник ООН в Лівії Мартін Кеблер повідомив, що теракт скоїв смертник.

У той же час Reuters із посиланням на джерела в місцевих медустановах повідомляє, що внаслідок вибуху загинули, як мінімум, 65 осіб. Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за скоєне.

У зв'язку з атакою на заході країни оголошено надзвичайний стан, повідомляє International Buisness Times. Вибух пов'язують з діяльністю ІДІЛ.

Зазначається, що у часи правління диктатора Муаммара Каддафі цей центр виконував роль військової бази.

Довідка. Після повалення і вбивства в 2011 році під час збройного конфлікту Муаммара Каддафі Лівія переживає період гострої кризи.

Зараз у країні спостерігається двовладдя: з одного боку - обраний на загальних виборах парламенту, який засідає у Тобруці на сході країни, з іншого - проісламський Загальний Національний конгрес в Тріполі. При цьому ряд районів Лівії не контролюється центральною владою. Також у ЗМІ регулярно з'являється інформація про присутність на території країни бойовиків "Ісламської держави".