У Лівії вимагають відкликати спецназ США зі своєї території

Про це повідомляє The Guardian.

«Американські військовослужбовці прибули до Лівії 14 грудня для розвитку і поглиблення відносин і розширення зв'язків зі своїми партнерами з лівійською національною армією. Проте коли вони вже перебували в Лівії, представники місцевих сил безпеки зажадали їх від'їзду. Щоб уникнути конфлікту вони поїхали, інцидентів не зафіксовано», - повідомив представник Пентагону.

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За його словами, саме перебування військовослужбовців у Лівії було погоджено з владою. Місцеві збройні сили заявляють, що у спецназівців не було дозволу.

Раніше на сторінці ВПС Лівії в Facebook з'явилися фотографії чоловіків у цивільному одязі, озброєних гвинтівками.

Пізніше представник міністерства оборони США підтвердив, що на фото зображені саме солдати американського спецназу.

Довідка. Після повалення і вбивства в 2011 році під час збройного конфлікту Муаммара Каддафі Лівія переживає період гострої кризи. В даний час в країні спостерігається двовладдя: з одного боку — обраний на загальних виборах парламенту, який засідає у Тобруці на сході країни, з іншого - проісламський Загальний Національний конгрес в Тріполі. При цьому низка районів Лівії не контролюється центральною владою. Також у ЗМІ регулярно з'являється інформація про присутність на території країни бойовиків «Ісламської держави».