ЗМІ розповіли, хто може прийти на зміну керівнику ГРУ, який помер при загадкових обставинах

Про це пише «Коммерсантъ».

За інформацією джерел видання у військовому відомстві, в ГРУ побоюються, що новим керівником можуть призначити силовика з інших структур (наприклад, з Федеральної служби охорони або Служби зовнішньої розвідки РФ), які раніше не стикалася із особливостями роботи військової розвідки. Проте в Генштабі та Міністерстві оборони РФ вважають, що для стабільної роботи управління необхідна спадкоємність.

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Згідно з відомостями джерел, в пріоритетному порядку розглядаються кандидатури кількох заступників Ігоря Сергуна. Очікується, що указ про призначення нового начальника ГРУ буде підписаний найближчим часом.

Як з'ясував «Коммерсант», у Сергуна останнім часом було щонайменше чотири заступники. Один з них, генерал В'ячеслав Кондрашов у 2011 році вже був заступником попереднього начальника ГРУ Олександра Шляхтурова. Ще один заступник, генерал Сергій Гизунов до свого призначення в центральний апарат ГРУ керував 85-м головним центром спеціальної служби, за підсумками 2009 року він став лауреатом премії уряду Росії в галузі науки і техніки.

Ігор Лелин в травні 2000 року в званні полковника був військовим аташе Росії в Естонії, до 2013 року отримав звання генерал-майора і працював на посаді заступника начальника головного управління кадрів збройних сил Росії. У 2014 році був переведений до ГРУ. Четвертим заступником Ігоря Сергуна є генерал Ігор Коробов.

Згідно з офіційною версією, генерал Сергун помер 3 січня 2016 року в Підмосков'ї. Кілька днів потому, 7 січня, американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor з посиланням на свої джерела повідомила, що це сталося 1 січня, при цьому Сергун перебував не в Росії, а в Лівані. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація Stratfor не відповідає дійсності.