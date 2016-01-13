ЗМІ розповіли, хто може прийти на зміну керівнику ГРУ, який помер при загадкових обставинах
Новим начальником Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу РФ замість Ігоря Сергуна, який помер на початку січня, може стати один з чотирьох його заступників.
Про це пише «Коммерсантъ».
За інформацією джерел видання у військовому відомстві, в ГРУ побоюються, що новим керівником можуть призначити силовика з інших структур (наприклад, з Федеральної служби охорони або Служби зовнішньої розвідки РФ), які раніше не стикалася із особливостями роботи військової розвідки. Проте в Генштабі та Міністерстві оборони РФ вважають, що для стабільної роботи управління необхідна спадкоємність.
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Згідно з відомостями джерел, в пріоритетному порядку розглядаються кандидатури кількох заступників Ігоря Сергуна. Очікується, що указ про призначення нового начальника ГРУ буде підписаний найближчим часом.
Як з'ясував «Коммерсант», у Сергуна останнім часом було щонайменше чотири заступники. Один з них, генерал В'ячеслав Кондрашов у 2011 році вже був заступником попереднього начальника ГРУ Олександра Шляхтурова. Ще один заступник, генерал Сергій Гизунов до свого призначення в центральний апарат ГРУ керував 85-м головним центром спеціальної служби, за підсумками 2009 року він став лауреатом премії уряду Росії в галузі науки і техніки.
Ігор Лелин в травні 2000 року в званні полковника був військовим аташе Росії в Естонії, до 2013 року отримав звання генерал-майора і працював на посаді заступника начальника головного управління кадрів збройних сил Росії. У 2014 році був переведений до ГРУ. Четвертим заступником Ігоря Сергуна є генерал Ігор Коробов.
Згідно з офіційною версією, генерал Сергун помер 3 січня 2016 року в Підмосков'ї. Кілька днів потому, 7 січня, американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor з посиланням на свої джерела повідомила, що це сталося 1 січня, при цьому Сергун перебував не в Росії, а в Лівані. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація Stratfor не відповідає дійсності.