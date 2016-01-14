У Джакарті після серії вибухів арештовані чотири людини
12:15, 14 січня 2016Світ
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Індонезійська поліція заявила, що контроль над ситуацією в Джакарті, яка сьогодні зазнала серії нападів, відновлений.
REUTERS
За словами влади, всього було 7 нападників - троє з них були вбиті, ще четверо арештовано, передає Бі-бі-сі. "Ми вважаємо, що інших нападників біля Sarinah (торговий центр) немає. Ми відновили контроль над ситуацією", - сказав представник поліції.
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В даний час відомо, що щонайменше, 17 людей загинуло в результаті вибухів в околицях вулиці Тармын в районі, де розташована велика кількість магазинів і офісів.
Президент Індонезії Джоко Выдодо назвав серію нападів у Джакарті актом терору і висловив співчуття сім'ям загиблих.
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