Катастрофа Boeing 777: Нідерланди заявили про можливе створення трибуналу щодо MH17

Про це заявив у четвер глава МЗС Нідерландів Берт Кундерс, передає РІА Новости.

"Прокурорське розслідування ведеться дуже активно. На цій базі ми будемо вирішувати найближчими місяцями із залученими країнами щодо знаходження найкращого механізму (кримінального – Ред.) переслідування відповідальних на національному рівні або за допомогою створення країнами спільного суду", - зазначив він, виступаючи в Європарламенті в Брюсселі.

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Також Кундерс наголосив, що залежно від ходу розслідування будуть прийматися рішення з іншими колегами.

Раніше УНІАН повідомляв, що альтернативою створення трибуналу у справі MH17 може стати "гібридний суд", який дозволить обійти російське вето і допомогти в справі розслідування знищення малайзійського Boeing.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.