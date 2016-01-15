Росія "пом'якшить" санкції проти Туреччини через ризик недобудувати спортивні об'єкти до ЧС-2018 - ЗМІ

Російська влада заявила, що готова пом'якшити санкції стосовно працюючих у країні будівельних компаній, заснованих громадянами Туреччини, повідомив один з федеральних чиновників, пише Комерсант.

За його словами, великі підрядні компанії можуть залишитися в Росії за умови, що створять спільні підприємства з російськими партнерами, яким буде належати не менше 75% плюс одна акція. Інший чиновник у федеральному уряді уточнює, що такі СП доведеться створювати компаніям, що претендують на комерційні і державні контракти, які укладені після 30 листопада 2015 року.

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За даними видання, послаблення можуть торкнутися договорів з будівництва об'єктів до чемпіонату світу з футболу 2018 року, який повинен пройти в Росії. За його словами, турецькі компанії в основному виступають субпідрядниками будівництва спортивних, інфраструктурних та готельних об'єктів. Це близько трьох десятків компаній, загальний обсяг виконуваних ними робіт може досягати близько 60 млрд руб.

Наголошується, що вчора, 14 січня, було оприлюднено проект постанови, де описуються правила відбору виконуваних в Росії турецькими контрагентами контрактів, щодо яких не застосовуються спеціальні заходи: з нього випливає, що під санкції не потраплять турецькі компанії, що виконують контракти, припинення яких може призвести до невиконання внутрішніх або зовнішніх зобов'язань. Цей пункт як раз підходить до об'єктів ЧС-2018.

Нагадаємо, Росія скасувала безвізовий режим з Туреччиною з 1 січня 2016 року.

Відносини Росії і Туреччини загострилися після того, як турки збили російський бомбардувальник Су-24. У Туреччині запевняють, що літак порушив повітряний простір країни; російська сторона це заперечує.

28 листопада уряд РФ представило список санкцій, введених проти Туреччини.



