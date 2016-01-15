В Індонезії після терактів знищили одного і заарештували двох імовірних бойовиків

У п'ятницю поліція Індонезії ліквідувала одного і затримала ще двох імовірних бойовиків. Про це повідомляє Reuters.

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"Нападники в Джакарті однозначно здійснили все не самі. Через це ми шукаємо їх спільників і мережі, які підтримували терористів", - заявив речник місцевої поліції Антон Шарліян.

Також відзначається, що сили безпеки країни в перестрілці в центрі Сулавесі знищили одного з передбачуваних бойовиків. Двох інших заарештували на заході Яви.

Нагадаємо, щонайменше, 17 людей загинули в результаті вибухів в околицях вулиці Тармін в районі, де розташована велика кількість магазинів і офісів. За словами влади, всього було 7 нападників - троє з них були вбиті, ще четверо заарештовані в четвер.

Президент Індонезії Джок Відодо назвав серію нападів у Джакарті актом терору і висловив співчуття сім'ям загиблих.