З початку року 400 найбагатших людей світу збідніли на $305 мільярдів - Bloomberg

Це відбулося на тлі падіння цін на світових товарних ринках і зниження фондових індексів, повідомляє Bloomberg.

«Тільки за минулий тиждень мільярдери втратили 115 млрд дол. Зокрема, 76 осіб втратили близько 1 млрд дол. кожен, а сім підприємців лише за п'ятницю, 15 січня, збідніли на більш ніж 1 млрд дол., на тлі падіння індексу Dow Jones на 391 пункт, падіння європейських бірж і китайського індексу Shanghai Composite Index», - зазначає Bloomberg.

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За даними видання, найбільших втрат зазнали голова Amazon.com Inc. Джефф Бероз, який скоротив свої доходи з 1 січня цього року на 8,9 млрд дол., найбагатша людина планети Білл Гейтс - на 6,8 млрд дол. і найбагатший підприємець Китаю Ван Джанлін, який втратив 6,4 млрд дол.

«Загальний показник фінансового стану 400 найбагатших людей планети становить зараз 3,6 трлн дол., що на 16% менше за аналогічний показник травня 2015 року. Тоді найбагатші люди світу володіли активами на 4,3 трлн дол.», - повідомив Bloomberg.