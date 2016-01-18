Колишній санітар Освенцима постане перед судом за співучасть у вбивстві 3,6 тисячі осіб

Про це розповів представник суду міста Нойбранденбург, повідомляє ТАСС.

Згідно з даними прокуратури, підозрюваний причетний до вбивства 3681 людини в концентраційному таборі Освенцим.

Читайте такожУ Німеччині судитимуть "бухгалтера" Освенцима, якого звинувачують у вбивстві 300 тисяч в'язнів

Відзначається, що він працював у таборі смерті санітаром з 15 серпня по 14 вересня 1944 року, входив при цьому до СС - воєнізованих формувань Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП).

Згідно з повідомленням, перші слухання пройдуть у березні. Конкретний розклад буде залежати від стану здоров'я підсудного. Довести провину ймовірного нацистського злочинця в Німеччині в останні роки стало легше.