Верховний суд США розгляне пропозицію Обами щодо легалізації 5 мільйонів мігрантів
17:00, 19 січня 2016Світ
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Верховний суд США погодився розглянути план президента Барака Обами по легалізації 5 млн мігрантів.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.ру за інформацією Associated Press.
У листопаді 2015 року апеляційний суд Нового Орлеана відхилив імміграційний план Обами.
Повідомляється, що апеляційний суд П'ятого окружного суду залишив у силі заборону федерального судді, блокуючу імміграційну ініціативу адміністрації.
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У листопаді 2014 року Обама видав розпорядження, яке дозволить уникнути депортації «майже 5 млн незадокументованих іммігрантів».
Мова йде про людей, «які проживають в США більше п'яти років і які є батьками американських громадян або осіб, які мають дозвіл на постійне проживання в країні».
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