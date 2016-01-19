Верховний суд США розгляне пропозицію Обами щодо легалізації 5 мільйонів мігрантів

Про це повідомляє Газета.ру за інформацією Associated Press.

У листопаді 2015 року апеляційний суд Нового Орлеана відхилив імміграційний план Обами.

Повідомляється, що апеляційний суд П'ятого окружного суду залишив у силі заборону федерального судді, блокуючу імміграційну ініціативу адміністрації.

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У листопаді 2014 року Обама видав розпорядження, яке дозволить уникнути депортації «майже 5 млн незадокументованих іммігрантів».

Мова йде про людей, «які проживають в США більше п'яти років і які є батьками американських громадян або осіб, які мають дозвіл на постійне проживання в країні».