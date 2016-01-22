Двох в'язнів із Гуантанамо відправлено до Боснії та Чорногорії

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

Після цього в тюрмі залишається ще 91 в'язень. Одного з в'язнів погодилася прийняти Боснія, іншого - Чорногорія.

Загалом з початку року 16 в’язнів було переправлено на Близький Схід та в інші країни. Президент США Барак Обама має намір закрити в’язницю, перш ніж він залишить посаду в січні 2017 року. Ще в грудні Пентагон поінформував Конгрес про намір відправити в інші країни 17 в'язнів. Водночас у Державному департаменті США повідомили, що один ув’язнений з Ємену відмовився переїжджати.

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Найбільша кількість в’язнів перебувала в тюрмі у 2003 році - 680 осіб. Через те, що американські законодавці створили низку перешкод для переміщення ув’язнених з Гуантанамо до об’єктів на території США, Пентагон намагається знайти країни, які б погодилися їх прийняти.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білий дім відправив на доопрацювання план Пентагону щодо закриття в'язниці на базі в Гуантанамо на Кубі і будівництва аналогічної в'язниці на території США, оскільки він виявився занадто витратним.