Японія прийняла за підсумками 2015 року лише 27 біженців
Японія за підсумками 2015 року прийняла лише 27 мігрантів, відхиливши майже всі прохання про притулок.
Про це повідомили місцеві чиновники, передає Бі-бі-сі. Міністерство юстиції відзвітувало про отримання 7586 заявок - це означає, що більше 99% запитів про надання притулку були відхилені.
Читайте такожВлада Австрії знизить привабливість країни для мігрантівСеред тих, що подали заявки було лише п'ять сирійців (залишитися дозволили трьом).
У 2014 році Японія отримала 5 тис. запитів і надала притулок лише 11 заявникам.
Правозахисники протягом багатьох років звертають увагу на зайву жорсткість імміграційної влади Японії і погані умови утримання в центрах для мігрантів.
За даними агентства ООН у справах біженців, в Японії проживають лише 2419 біженців, у США їх близько 267 тис., Туреччини - 1,8 млн. В Європу з початку року морем дісталися більше мільйона мігрантів. Більшість з них - жителі Сирії, які втекли від воєнного конфлікту, а також вихідці з північноафриканських країн.