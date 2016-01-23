Японія прийняла за підсумками 2015 року лише 27 біженців

Про це повідомили місцеві чиновники, передає Бі-бі-сі. Міністерство юстиції відзвітувало про отримання 7586 заявок - це означає, що більше 99% запитів про надання притулку були відхилені.

Читайте такожВлада Австрії знизить привабливість країни для мігрантівСеред тих, що подали заявки було лише п'ять сирійців (залишитися дозволили трьом).

У 2014 році Японія отримала 5 тис. запитів і надала притулок лише 11 заявникам.

Правозахисники протягом багатьох років звертають увагу на зайву жорсткість імміграційної влади Японії і погані умови утримання в центрах для мігрантів.

За даними агентства ООН у справах біженців, в Японії проживають лише 2419 біженців, у США їх близько 267 тис., Туреччини - 1,8 млн. В Європу з початку року морем дісталися більше мільйона мігрантів. Більшість з них - жителі Сирії, які втекли від воєнного конфлікту, а також вихідці з північноафриканських країн.