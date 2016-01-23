У 10 штатах США введено надзвичайний стан через потужну сніжну бурю

Снігова буря може стати найнебезпечнішою за останнє сторіччя, повідомляє Бі-бі-сі. Поки відомо про дев'ятьох загиблих. Основна причина смертей - це автомобільні аварії. Через снігопад сталося близько тисячі ДТП.

Читайте такожСнігова буря "Джонас" накрила США: 10 загиблих, скасовано 7,6 тисяч авіарейсівУ столиці Вашингтоні випало до 60 см снігу. На заході штату Кентуккі - 46 см снігу.

У Нью-Джерсі, за даними агентства, близько 80 тис. людей постраждали від перебоїв з електроенергією. Перебої спостерігалися і у Вірджинії, тут кількість постраждалих склала 8 тис. осіб. Влада також попередила про можливість повені в Нью-Джерсі.

Кілька мільйонів людей в різних штатах не можуть вийти з дому через бурі. До цього повідомлялося про черги в магазинах: люди робили запаси, щоб перечекати негоду.

У багатьох штатах зупинено рух на автошляхах, залізничне і авіаційне сполучення, а також зачинені всі державні установи. В п'ятницю і суботу було скасовано понад 7600 авіарейсів. У Вашингтоні повністю закрита система метро, а на підтримку роботи нью-йоркського метрополітену відправили понад тисячу осіб.

Незважаючи на попередження влади, багато автомобілістів виїхали на дороги і виявилися заблокованими у своїх автомобілях через снігопад. На одній з трас Кентуккі було заблоковано кілька десятків автомобілів. Влада заявила, що затор на дорозі був розблокований. До цього надзвичайні служби надавали водіям воду, їжу та паливо. Внаслідок затору ніхто не загинув.

Про автомобілі, які застрягли на дорогах, також повідомила влада Пенсільванії, на допомогу до них влада відправила національну гвардію.

Національна метеорологічна служба США повідомляє, що ця буря може увійти в десятку найнебезпечніших. Потенційно вона може торкнутися 50 млн осіб. Снігопад продовжиться в неділю. За даними метеорологів, збиток може перевищити $1 млрд.