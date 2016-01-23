Іран і Китай домовилися про стратегічне партнерство

Іран і Китай охарактеризували відносини двох країн як стратегічне партнерство. Відповідну заяву зробили голова КНР Сі Цзіньпін та президент Ісламської Республіки Хасан Роухані, передає Lenta.ru.

"Керівник китайської держави прибув до Тегерана ввечері в п'ятницю, 22 січня. Це перший візит лідера КНР в Іран протягом минулих 14 років", - йдеться в повідомленні.

Сі Цзіньпін та Роухані оголосили, що досягли угоди про стратегічне партнерство у всіх міжнародних, регіональних та двосторонніх справах.

Керівники двох країн раніше підписали 17 угод і документів про двостороннє співробітництво.

"У свою чергу, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї закликав до тісніших економічних відносин з Китаєм, а також до зміцнення зв'язків у сфері безпеки. За його словами, Іран ніколи не довіряв Заходу", - повідомляє Reuters.

Дві країни домовилися протягом наступного десятиліття збільшити двосторонній товарообіг більш ніж в 10 разів — до 600 мільярдів доларів.

Читайте такожСША і ЄС зняли санкції з Ірану

Минулої суботи, 16 січня, МАГАТЕ підтвердило, що Тегеран в повному обсязі вжив заходів із припинення своєї ядерної програми. Відразу після цього про скасування санкцій щодо Ісламської Республіки оголосили Євросоюз та США. Також санкції зняла Японія.

Тегеран і "шістка" міжнародних посередників (США, Росія, Китай, Великобританія, Франція, Німеччина) досягли домовленості щодо ядерної програми Ірану. Ісламська Республіка зобов'язалася перетворити завод в Фордо в технологічний центр, а реактор в Араку перебудувати згідно з проектом міжнародного консорціуму.