Літак Turkish Airlines здійснив посадку в Ірландії через записку про бомбу
16:13, 24 січня 2016Світ
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Літак Boeing 777 авіакомпанії Turkish Airlines, що летів з американського Х'юстона в Стамбул, здійснив вимушену посадку в Ірландії.
REUTERS
Екіпаж виявив на борту записку про бомбу в літаку, повідомляє Independent.ie.
Після виявлення записки екіпаж повідомив про це в оперативний центр, а той у свою чергу попередив владу Ірландії.
Незабаром в ірландському аеропорту Шаннон був введений надзвичайний план.
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Наголошується, що на борту лайнера перебували 227 осіб, включаючи пасажирів і членів екіпажу.
Наразі літак перевіряють правоохоронні органи.
Раніше влада Кенії, де здійснив екстрену посадку літак Air France, підтвердила, що на його борту було знайдено вибуховий пристрій.
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