Літак Turkish Airlines здійснив посадку в Ірландії через записку про бомбу

Екіпаж виявив на борту записку про бомбу в літаку, повідомляє Independent.ie.

Після виявлення записки екіпаж повідомив про це в оперативний центр, а той у свою чергу попередив владу Ірландії.

Незабаром в ірландському аеропорту Шаннон був введений надзвичайний план.

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Наголошується, що на борту лайнера перебували 227 осіб, включаючи пасажирів і членів екіпажу.

Наразі літак перевіряють правоохоронні органи.

Раніше влада Кенії, де здійснив екстрену посадку літак Air France, підтвердила, що на його борту було знайдено вибуховий пристрій.