$10 тисяч за підтримку: Ахеджакова розповіла про пропозицію "підписатися за Кадирова"

Народна артистка РФ Лія Ахеджакова розповіла, що їй пропонували значну суму грошей за підтримку голови Чечні Рамзана Кадирова.

За словами актриси, їй зателефонував невідомий чоловік і назвався співробітником pr-агентства. Співвласником зазначеної компанії є телеведуча і генеральний продюсер федерального телеканалу "ТВ Матч" Тіна Канделакі, пише Газета.гu.

Чоловік запропонував Ахеджаковій поставити підпис під листом на підтримку Кадирова, однак вона відмовилася. Пізніше актрисі знову зателефонували і на цей раз запропонували 10 тисяч доларів за підпис.

"Я металася, як тигриця по дому і не знала, що мені робити, як далі бути? Мені просто стало погано після цієї пропозиції - підписатися за Кадирова, мене мало інсульт від всієї цієї ситуації не вхопив... Схопилася за серце, намагаюся в себе прийти, а він знову дзвонить. І пропонує за підпис 10 тисяч доларів. Я знову кинула слухавку. І що ж ви думаєте - він ще кілька разів подзвонив! Я з такою нахабністю ще просто не стикалася", - заявила Ахеджакова.

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У компанії "Апостол", в свою чергу, заявили, що компанія ніколи не співпрацювала з Рамзаном Кадировим і не має стосунку до збору підписів на його підтримку.