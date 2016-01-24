Влада Ізраїлю затримала двох лідерів ХАМАС

Влада Ізраїлю в неділю затримали шістьох палестинців, у тому числі двох високопоставлених членів ісламістського руху ХАМАС, у місті Хеврон, повідомляє агентство Синьхуа з посиланням на неназваного співробітника палестинських сил безпеки, переадет РИА Новости.

За даними джерела агентства, ізраїльські сили безпеки провели рейди в житлових будинках в декількох районах міста. Серед затриманих — колишній міністр у складі уряду, сформованого під керівництвом ХАМАС у 2007 році, Іса аль-Джаабарі, а також член Палестинської законодавчої ради Хатем Кафіша.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерело сил безпеки країни, затримані могли бути причетні до нападів на ізраїльтян і порушень дисципліни.

ХАМАС править в палестинському секторі Газу з 2007 року. Євросоюз, Ізраїль, Канада, США та Японія кваліфікують ХАМАС як терористичну структуру. В Йорданії вона заборонена. В Австралії та Великобританії тільки військове крило цього руху зараховують до списку терористичних організацій.